L’attuale attaccante del Boca Juniors ed ex Napoli, Edinson Cavani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

“Uno dei ricordi più belli è stata la Coppa Italia che abbiamo vinto con il Napoli. Abbiamo battuto una rivale storica come la Juventus, una squadra che fino a quel momento era stata imbattuta per tutta la stagione. Non avevano mai perso e noi li abbiamo battuti 2-0 in finale, è stata una partita che mi è rimasta impressa“.