Zenga esagera: Chivu è un mix tra Guardiola e Mourinho

Walter Zenga ex portiere dell’Inter e della Nazionale azzurra è intervenuto oggi all’evento Milan Football Week, organizzato dalla Gazzetta dello Sport. All’ex uomo ragno sono state poste alcune domande, in particolare sulla scelta di Chivu per la panchina nerazzurra Walter ha detto: “Ha studiato tanto, racchiude due figure opposte, quali Guardiola e Mourinho“. Sulla futura lotta la vertice: “Juric e Chivu non hanno mai giocato le coppe; quando alleni le grandi squadre sei sempre obbligato a vincere. L’Inter ha fatto una scelta coraggiosa e deve supportare bene Chivu“. Infine, gli è stato chiesto un parere su De Bruyne: “L’età è solo un numero, spero arrivi anche Modric. Vedere qui giocatori di Real e City porta un calcio di qualità”.