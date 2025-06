Victor Osimhen nel mirino del Galatasaray: offerta record

Dopo aver definitivamente declinato l’offerta dell’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi, Victor Osimhen resta al centro del mercato internazionale. Tra i club maggiormente interessati spicca il Galatasaray, che continua a nutrire un cauto ottimismo circa la possibilità di concludere un’operazione clamorosa per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti nigeriano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la dirigenza del club di Istanbul sarebbe pronta a offrire a Osimhen un ingaggio annuo netto compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro, un segnale chiaro della forte volontà del Galatasaray di portare l’ex Lille in Turchia.

Il principale ostacolo, tuttavia, riguarda la clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro dal Napoli. Il club partenopeo, infatti, vorrebbe incassare l’intera somma nel minor numero possibile di tranche, mentre la società turca chiede condizioni di pagamento più dilazionate.

Nel frattempo, la corsa per Osimhen potrebbe complicarsi ulteriormente: nelle ultime 72-96 ore, alcune delle principali squadre della Premier League hanno riacceso l’interesse per l’attaccante, pronte a inserirsi in una trattativa che si preannuncia lunga e ricca di colpi di scena.