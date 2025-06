Tuttosport-Ngonge obiettivo principale del Toro: la situazione

Cyril Ngonge è in uscita dal Napoli e su di lui vi è il forte interesse del Torino del presidente Cairo.

Un importante fattore per la buona riuscita dell’operazione è costituita dal nuovo allenatore del Toro (Marco Baroni) che ha già allenato Cyril durante l’esperienza a Verona.

Il quotidiano Tuttosport ha parlato degli aggiornamenti relativi al calciatore belga: “L’interesse dei granata, infatti, è cresciuto ulteriormente dopo l’avvento in panchina di Baroni, che a Verona aveva lanciato e valorizzato l’esterno offensivo negli ultimi mesi del 2023. Un feeling speciale che può giocare un ruolo determinante nella trattativa, un po’ come per Noslin. Già avviati i primi dialoghi col Napoli“.