Termina il primo round dei playout: 2-0 per la Sampdoria

Terminata da pochissimi minuti la gara 1 valevole per i playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Risultato pesante per i campani, sconfitti per 2-0. Alla rete dell’olandese Meulensteen nel primo tempo, ha fatto seguito il raddoppio blucerchiato ad opera di Curto al minuto 86. La gara si è giocata davanti a circa 30mila spettatori, non è mancata la presenza granata, quantificabile in 500 tifosi. Nella ripresa la Salernitana ha provato a ragionare e a raddrizzare la partita, ma senza sbocchi significativi; invece, in ripartenza sono sempre stati pericolosi i padroni di casa. Marino le ha provate tutte, con gli innesti prima di Cerri e Stojanovic, poi con quello di Soriano. Finale nervoso, Borini viene espulso nel recupero, lo segue qualche minuto dopo il granata Stojanovic. Over time enorme (11′) ma risultato che non cambia nonostante la grande opportunità per gli ospiti che con Cerri di testa si vedono negare il gol della speranza dal portiere di riserva Ghidotti subentrato al minuto 69 al posto dell’infortunato Cragno. Resta la gara di ritorno alla Salernitana per provare l’impresa e ribaltare il risultato di stasera.