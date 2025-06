Sampdoria – Salernitana primo tempo: blucerchiati avanti

Termina un primo tempo giocato sui nervi al Ferraris di Genoa. La Sampdoria è in vantaggio grazie alla rete al minuto 39 del centrocampista olandese Meulensteen. Posta in palio alta e poco gioco in campo. Gli ospiti provano la costruzione dal basso, i padroni di casa ad imbastire un pressing alto. Pochi finora gli episodi significativi: al 12′ la Samp è vicina al gol con Sibilli, abile a liberarsi, che calcia fuori davanti al portiere Christensen; fase centrale del tempo poco interessante, nel finale la rete e due gialli per i doriani; Depaoli e Yepes finiscono sul taccuino dell’arbitro. Risultato in bilico, secondo tempo tutto da giocare.