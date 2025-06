Romano – Lookman è nel mirino del Napoli. Ecco quanto chiede l’Atalanta

Tra le squadre di Serie A il Napoli è senza dubbio quella più attiva sul mercato. Gli arrivi di De Bruyne e Marianucci hanno già infiammato la piazza e Adl ha promesso ai tifosi e a mister Conte un mercato di gran qualità.

Tra i ruoli su cui i partenopei stanno lavorando c’è sicuramente la fascia sinistra in quanto va comprato – in ritardo – il sostituto di Kvaratshkelia e secondo Fabrizio Romano, tra i nomi più caldi c’è quello di Lookman. I dirigenti bergamaschi sono a conoscenza dell’interesse del Napoli per il nigeriano e l’affare si sbloccherebbe qualora l’offerta giri intorno ai 50 millioni di euro.