PSG-Atletico Madrid 4-0: apre Fabian e chiude Lee, esordio vincente

Il PSG neo campione d’Europa, batte l’Atletico Madrid per 4-0 all’esordio nel Mondiale per club. Apre le danze l’ex Napoli Fabian Ruiz con un sinistro dal limite dell’area su assist di un altro ex, Kvaratskhelia. La squadra di Luis Enrique tiene il controllo per quasi tutta la durata della gara, il Colchoneros hanno qualche occasione anche importante ma non riescono a sfruttarla.

Il raddoppio arriva prima della fine del primo tempo con Vitinha, grande azione sviluppata e destro in porta. Il tris lo sigla Mayulu, che dopo aver segnato il 5-0 all’Inter, sigla un’altra rete importante.

Infine è Kang In-Lee a siglare la “manita” su calcio di rigore. Primi tre punti per il PSG.