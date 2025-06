Play-out di B gara 1: ecco le scelte degli allenatori

Stasera si gioca Sampdoria-Salernitana, gara di andata dei play-out di Serie B. In palio l’ultimo posto che consente di giocare l’anno prossimo nella serie cadetta. I padroni di casa guidati da Evani si disporranno con un 3-5-2, i campani guidati da Marino risponderanno con un 3-4-2-1.

Ecco i due undici ufficiali: SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Coda, Sibilli. SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara, Tongya; Simy.

Si tratta di una gara che secondo la classifica finale del torneo di Serie B non ci sarebbe dovuta essere. Invece, la penalizzazione comminata al Brescia ha cambiato l’avversario della Salernitana: rondinelle in C e doriani retrocessi sul campo, ripescati per giocarsi questa ghiotta opportunità.