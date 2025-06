Nel primo tempo monologo del PSG, Atletico in difficoltà

Continua il momento magico dei francesi del PSG. Si sta svolgendo la prima gara del Mondiale per club 2025 per i freschi campioni d’Europa ed i forti spagnoli dell’Atletico di Madrid. Finora gara a senso unico con i transalpini avanti per 2 – 0 a seguito delle reti di Fabian Ruiz al 19′ e di Vitinha al 45’+1′. Subito aggressivo il PSG con Kvaratskhelia in evidenza. Soffre l’Atletico e si vede poco o nulla dalle parti di Donnarumma. Vantaggio PSG con Fabian al tiro da fuori area. Ammoniti Lenglet, Le Normand e Simeone per gli spagnoli, Ruiz per i francesi. Nel recupero assist del georgiano e centro di Vitinha libero a centro area. Statistiche finora a senso unico: 9 tiri a 3 e 74% di possesso palla per i parigini.