Napoli, sogno Darwin Núñez per l’attacco: contatti avviati

Il Napoli guarda al futuro e prepara un grande colpo per l’attacco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club azzurro sogna Darwin Núñez: l’attaccante uruguaiano, classe 1999, è in cerca di rilancio dopo una stagione altalenante con il Liverpool. Arrivato in Premier League per 100 milioni nel 2022, non ha rispettato le aspettative, ma ha rifiutato offerte dalla Saudi League per restare protagonista nel calcio europeo. Le sue caratteristiche – forza fisica e velocità – si sposano con le idee tattiche di Antonio Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per valutarne la fattibilità.

Come alternativa, prende sempre più corpo la pista Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese ha realizzato 12 reti in Serie A nell’ultima stagione e ha già dato il proprio gradimento al trasferimento in azzurro. Il suo profilo piace molto a Conte, che lo vedrebbe bene al fianco di Romelu Lukaku nel nuovo reparto offensivo.

Non solo centravanti: il Napoli valuta anche un colpo sugli esterni. Il nome più caldo resta quello di Ademola Lookman. L’esterno dell’Atalanta, reduce da una stagione da 20 gol, è tentato da una nuova avventura. I bergamaschi chiedono 60 milioni, ma la volontà del giocatore potrebbe sbloccare l’operazione. Gli azzurri gli offrirebbero un ruolo da titolare nel tridente di Conte.