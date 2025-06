Napoli, ostacolo Beukema: il Bologna fa muro

Il Napoli è pronto a rinforzare il reparto difensivo, ma si scontra con un primo ostacolo importante. Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, è il profilo preferito dal club azzurro per affiancare i nuovi innesti in difesa. Tuttavia, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bologna ha alzato un muro attorno al suo gioiello, blindandolo per non compromettere la fiducia di Vincenzo Italiano.

Il club rossoblù ha infatti scelto di non aprire a trattative per Beukema, consapevole che una cessione potrebbe generare malumore nello spogliatoio e nello stesso tecnico, al quale è stato garantito un progetto ambizioso con una rosa rafforzata, non indebolita. Beukema, da parte sua, ha più volte espresso il suo amore per Bologna e il desiderio di rimanere, pur avendo mostrato apertura nei confronti del Napoli.

Nonostante il gradimento del giocatore, dunque, la strategia del Bologna è chiara: trattenere i pezzi più importanti, a partire proprio da Beukema, per costruire una squadra competitiva in linea con le ambizioni di Italiano. Per il Napoli, ora, sarà necessario valutare alternative sul mercato o attendere un eventuale cambio di scenario.