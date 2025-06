Napoli, idea Chiesa per l’attacco: è in uscita dal Liverpool

Il Napoli continua la sua caccia a un esterno offensivo per colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. Dopo mesi di attesa, la dirigenza azzurra sta valutando profili capaci non solo di segnare, ma anche di contribuire alla fase difensiva. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i nomi seguiti ci sono Dan Ndoye (Bologna), Ademola Lookman (Atalanta) e, a sorpresa, Federico Chiesa.

L’esterno classe ’97 è in uscita dal Liverpool dopo una stagione complicata e avrebbe già manifestato il desiderio di tornare in Italia. Conte apprezza molto le sue caratteristiche: dinamismo, spirito di sacrificio e capacità di coprire tutta la fascia. Al momento, però, il Napoli si è limitato a un semplice sondaggio, in quella che è una fase di raccolta informazioni da parte del ds Manna.

Chiesa resta una suggestione concreta, ma ogni passo successivo dipenderà da sviluppi futuri e condizioni economiche favorevoli.