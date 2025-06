Napoli, frenata su Musah: il Milan non abbassa le pretese

Il Napoli rallenta sulla pista Yunus Musah. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con il Milan ha subito una brusca frenata. Nonostante nei giorni scorsi sembrasse vicino l’accordo, il club rossonero non intende rivedere la valutazione economica del cartellino del centrocampista statunitense, giudicata troppo alta dalla dirigenza azzurra.

Il Napoli aveva già trovato un’intesa di massima con Musah, profilo apprezzato per la sua versatilità e adatto al centrocampo dinamico che Antonio Conte vuole costruire. Tuttavia, senza un’apertura concreta del Milan, l’affare è ora in stand-by. De Laurentiis e il direttore sportivo Manna non vogliono forzare i tempi e sono pronti a guardarsi intorno in cerca di alternative.

La volontà di portare Musah in azzurro resta, ma la palla passa al club rossonero: se non ci saranno passi indietro sul prezzo, il Napoli virerà su altri obiettivi.