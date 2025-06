Mondiale per Club 2025: le formazioni di PSG – Atletico Madrid

Stasera alle 21:00 ora italiana si disputa per il Mondiale per Club 2025 la prima gara di sicuro interesse: in campo si affrontano i freschi campioni d’Europa del PSG guidati da Luis Enrique ed il forte Atletico di Madrid di Simeone.

Ecco le scelte iniziali dei due allenatori: PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Doué, Ramos, Kvaratskhelia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann

Per i francesi in campo le stelle ex Napoli Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, in panchina invece sia Dembelè che Barcola. Il cholo Simeone sceglie in avanti l’argentino Alvarez accanto a Griezmann.

Stadio Rose Bowl di Pasadena (California).