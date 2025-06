Mondiale per Club 2025: il Bayern usa il pallottoliere

Risultato d’altri tempi nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025 in svolgimento negli stati Uniti. I tedeschi del Bayern di Monaco hanno passeggiato contro i malcapitati neozelandesi dell’Auckland City imponendosi addirittura per 10 reti a zero. Mezza squadra a bersaglio: doppiette di Olise, Muller, Coman, addirittura tripletta di Musiala e rete di Boey. Troppa differenza in campo e nessuna difficoltà per i tedeschi privi dell’ex azzurro Kim fermato da un infortunio. Gara a senso unico disputata TQL Stadium di Cincinnati nell’Ohio. Per i malcapitati neozelandesi fa notizia – e anche tenerezza – la storia del portiere Conor Tracy: il ragazzo che stasera ha dovuto raccogliere dieci volte il pallone dalla propria rete è un magazziniere part-time di una azienda di prodotti farmaceutici.