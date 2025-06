Interesse per Ricci del Torino, Il Napoli ha le giuste contropartite

Sembra nuovamente decollare in casa azzurra l’interesse per il forte centrocampista del Torino e della Nazionale Ricci. L’arrivo sulla panchina granata di mister Baroni potrebbe far evolvere la situazione a favore del sodalizio azzurro; infatti, non è un mistero che il tecnico apprezzi – per averli avuti a Verona – i calciatori di proprietà della SSC Napoli Folorunsho e Ngonge. Entrambi di sicuro non rientrano nei piani della società e potrebbero risultare importanti pedine di scambio. Ovviamente le strade del calciomercato sono lunghe e tortuose; la volontà del calciatore e la valutazione del suo club di appartenenza sono i primi tasselli dell’eventuale complicato puzzle.