Dalla Turchia – Il Napoli torna su Duran. I dettagli

Secondo quanto riportato dall’eserto di mercato e giornalista turco, Yagiz Subuncuoglu, il Napoli punta forte su Duran che si trasferì all’Al Nassr a gennaio per 77 milioni di euro più 13 di bonus.

L’ex Aston Villa sembra voler già tornare in Europa e il Napoli è alla finestra in quanto è alla ricerca di un vice Lukaku. Tuttavia, sempre secondo quanto riportato da Yagiz Subuncuoglu, i partenopei hanno presentato un offerta ufficiale agli arabi che però vorranno quasi sicuramente recuperare la cifra spesa per il colombiano.