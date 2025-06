Corriere dello Sport-Pronto il piano B in attacco se non si chiude Lookman: il nome

Il nome più gettonato per prendere l’eredità di Kvicha Kvaratskhelia è quello di Ademola Lookman.

L’esterno nigeriano ha chiuso dal proprio punto di vista l’esperienza con l’Atalanta e sarebbe propenso ad accettare la corte del Napoli per continuare a giocare in Champions League.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato la richiesta dell’Atalanta, titolare del cartellino del calciatore e del piano B in mente alla dirigenza azzurra: “Le cifre sono sul piatto, così come l’interesse del Napoli per un esterno che fa anche la punta e che nel calcio di Conte giocherebbe indifferentemente come alleato di Big Rom o come esterno sinistro, una sorta di erede in differita di Kvaratskhelia sei mesi dopo. Non è un mistero l’interesse del Napoli per Lookman ma il grande ostacolo è rappresentato dalle richieste della Dea che alza un muro: 60-70 milioni di euro. Tanti, troppi per il Napoli sia nella valutazione del giocatore, decisamente più bassa, che per il budget fissato per l’attacco. Lookman resta lì, in agenda, con altri nomi, come Noa Lang“.