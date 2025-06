Corriere dello Sport-Il Napoli all’attacco per Juanlu Lopez

Juanlu Lopez, esterno spagnolo del Siviglia è tra i nomi più in voga per questa fase di mercato azzurro.

Il calciatore, impegnato ieri nel match contro la Romania valido per la seconda giornata dei gironi dell’Europeo Under 21, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe l’accordo con il Napoli ma si tratta con il Siviglia in merito al prezzo: “Ora si aspetta, con l’inizio della nuova settimana, che il Siviglia abbassi le pretese (20 milioni) e si avvicini a Manna, che dopo una prima offerta ne ha presentata una più alta: 12 milioni di base fissa e 2 di bonus. Anche questa, però, è stata rifiutata. Da domani, insomma, il ds tornerà alla carica per completare il pacchetto di destra e affiancare un prospetto più che interessante al capitano Di Lorenzo”.