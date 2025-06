Dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci i partenopei puntano ad un altro colpo di spessore per rinforzare la fascia sinistra in modo da sostituire – in ritardo – Kvaratshkelia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli punta forte su Lookman ed è pronto ad offrire 50 milioni di euro per il nigeriano. Tuttavia, la dirigenza bergamasca ne richiede almeno 60 per sbloccare la trattativa e inoltre preferirebbero vendere l’ex Lipsia all’estero.