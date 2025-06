Prime parole di KDB al Napoli: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza…”

fonte foto: Instagram @kevindebruyne

La SSC Napoli giovedì ha ufficializzato l’acquisto di Kevin De Bruyne tramite i suoi canali social.

Un colpo a parametro zero di livello internazionale.

Difatti il ds Giovanni Manna ed il presidente Aurelio De Laurentiis, hanno sfruttato la volontà del giocatore belga di unirsi al Napoli, poichè voleva continuare a giocare per un club importante e che partecipasse alla Champions League.

Oggi la SSC Napoli ha riportato sui propri canali social le prime parole di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli, che sottolineano l’impaziente volontà del centrocampista belga ex Manchester City di iniziare subito a vivere questa nuova esperienza a Napoli.

“Io ed il Napoli condividiamo le stesse ambizioni ed è per questo che ho scelto di unirmi a questo club. Credo sia il progetto giusto per me e mi impegnerò al massimo affinché possa dare il mio contributo per vincere”

“Dopo 10 anni in Inghilterra, questa è una nuova esperienza per me e la mia famiglia. Non vediamo l’ora di iniziare a viverla”.

Kevin De Bruyne non vede l’ora di giocare per il Napoli ed iniziare questo nuovo passo della sua carriera e della sua vita, così come anche i tifosi non sono nella pelle e lo attendono al Maradona per urlare il suo nome dopo un gol.

Voi siete entusiasti per questo colpo?