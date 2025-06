L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro ha ambizioni elevate e non intende fermarsi al solo Kevin De Bruyne come grande colpo per la prossima stagione. Il direttore sportivo Manna si sta muovendo su più fronti per assicurarsi giocatori di alto profilo tecnico. Lorenzo Lucca è considerato una pista calda per l’attacco, ma c’è un altro nome che il Napoli sta tenendo d’occhio. Si tratta di Antonio Nusa, già monitorato in passato, per il quale potrebbero esserci nuovi tentativi. I contatti tra le parti risalgono a un anno fa, e ora la società potrebbe decidere di riprovarci. Tuttavia, strappare il giocatore al Lipsia non sarà un’impresa semplice, ma come dimostra l’affare De Bruyne, nulla appare impossibile per il Napoli. Se il campione belga è arrivato alla corte azzurra, anche altri colpi ambiziosi possono diventare realtà. Nonostante ciò, il club tedesco non sembra intenzionato a cedere Antonio Nusa con facilità e avrebbe fissato un prezzo elevato. La cifra richiesta per far vacillare il club tedesco si aggira sui 40-45 milioni di euro.