L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato l’acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli, definendolo un colpo di straordinaria rilevanza. Non solo per il valore indiscusso del calciatore sul campo, ma anche per l’ impatto economico che un campione di tale calibro porta con sé. Secondo il quotidiano, il belga rappresenta una vera e propria impresa, capace di generare decine di milioni di euro sia attraverso le sue prestazioni sportive che tramite attività esterne al calcio. Atleta sponsorizzato da Nike, il suo portafoglio include collaborazioni con marchi prestigiosi come EA Sports, Credit Karma e Audi. De Bruyne non è solo un’icona pubblicitaria. Nei suoi dieci anni al City ha effettuato investimenti significativi in aziende come Therabody, specializzata in tecnologie per il benessere sportivo, e Sports & Leisure Group, leader mondiale nella produzione di erba sintetica, dove detiene una partecipazione minoritaria. Il centrocampista ha inoltre diversificato i suoi investimenti nell’immobiliare, tra appartamenti e hotel. La cessione dei diritti d’immagine a De Laurentiis apre nuove prospettive per il Napoli, che già immagina una maglia con lo scudetto firmata De Bruyne. Questo trasferimento rappresenta un’opportunità unica per far decollare definitivamente il marketing del club partenopeo, evidenziando la lungimiranza dell’operazione condotta dal presidente De Laurentiis.