Darwin Nuñez – Napoli: avviati i contatti con il calciatore.

Darwin Nuñez, attaccante uruguaiano 25enne, attualmente in forze al Liverpool, non è stato protagonista in questa stagione ai reds.

L’attaccante ex Benfica vorrebbe cambiare aria ed ha chiesto al club inglese di essere ceduto per trovare maggiore spazio in un altro club.

A seguito della decisione dell’attaccante uruguaiano, su di lui si sono fatti avanti diversi club, tra cui quelli arabi.

Nuñez ha risposto alle sirene arabe con un secco no, poichè la sua decisione è quella di rimanere in Europa.

A seguito della decisione del calciatore uruguaiano, si è fatto avanti il Napoli, che ha chiesto informazioni sul calciatore e successivamente ha avviato i contatti con il suo entourage.

Nuñez andrebbe a rinforzare il pacchetto offensivo dei partenopei, composto già da Lukaku, Raspadori e Simeone (che probabilmente lascerà il Napoli in questa sessione di mercato estiva).

Secondo voi è il rinforzo giusto per affiancare Lukaku in campo?