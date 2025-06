Chiesa o Lookman? Chi sarà il sostituto di Kvara?

Dopo la partenza a gennaio di Kvaratskhelia, non sostituito adeguatamente da Noah Okafor in prestito secco dal Milan, dal quale non verrà riscattato, poichè la cifra di 23 milioni richiesta dai rossoneri è troppo elevata secondo il Napoli, i partenopei dovranno rimboccarsi le maniche e cercare un nuovo sostituto del georgiano che possa alternarsi con David Neres.

Il ds Giovanni Manna è al lavoro su vari profili tra cui quello di Edon Zeghrova, che già nella sessione di mercato di gennaio era stato molto vicino ad indossare la maglia del Napoli.

L’attaccante 26enne kosovaro, attualmente in forze al Lille in Ligue 1, già nel mercato di gennaio aveva aperto al trasferimento in maglia azzurra.

Il Lille fissa la cifra tra i 20 e i 25 milioni per concludere l’affare tra i due club.

Il suo contratto scade nel 2026 ed il giocatore kosovaro non ha alcuna intenzione di rinnovare con il club francese, dunque il Napoli potrebbe aspettare una stagione e prenderlo a zero a giugno del 2026.

Il club partenopeo però ha bisogno di rinforzi adesso per affrontare la stagione che verrà e non può di certo aspettare il 2026 per trovare un sostituto di Kvaratskhelia.

Dunque il Napoli si adoperà per osservare anche altri profili tra cui Federico Chiesa, che nel Liverpool ha giocato pochissimo e non ha lasciato di certo il segno alla prima stagione con Arne Slot.

L’attaccante Italiano, è stato un perno della Nazionale guidata da Roberto Mancini ad EURO 2020, che ha visto trionfare l’Italia sul tetto d’Europa con la vittoria ai rigori contro l’Inghilterra a Wembley.

Chiesa vorrebbe tornare in Italia e al momento l’unica squadra a chiedere informazioni sul giocatore è stata il Napoli.

I partenopei viste le discrete prestazioni offerte dal calciatore italiano in Premier League, potrebbero optare per un prestito, in attesa che Zeghrova possa terminare il suo contratto con il Lille ed andare in scadenza di contratto con il club francese, in modo da affondare poi in estate 2026 il colpo Zeghrova a parametro zero.

Non solo Zeghrova e Chiesa, ma sul taccuino del ds Manna la lista per trovare il sostituto di Kvaratskhelia è lunga.

Tra questi anche Ademola Lookman, già a gennaio finito nel mirino del Napoli.

L’Atalanta per l’attaccante nigeriano spara alto, sono ben 60 milioni la richieste della Dea, che il Napoli sembra disposto ad assecondare.

Anche Dan Ndoye dal Bologna è un nome caldo degli ultimi giorni in casa Napoli. Da parte dell’attaccante svizzero c’è piena apertura ad un possibile trasferimento in maglia azzurra, ma lo scoglio da superare sono le richieste dei rossoblu, troppo elevate per il Napoli, che reputa la richiesta di 45 milioni troppo fuori portata dei partenopei.

Infine la suggestione Rafael Leao, che il Milan potrebbe lasciar partire in caso di arrivo di offerte interessanti da parte di alcuni club.

Per voi qual’è il sostituto perfetto di Kvaratskhelia?