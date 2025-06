L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club sta lavorando su diversi fronti per potenziare la rosa a disposizione di Conte. Gli azzurri puntano a rinforzi in ogni reparto e, tra i nomi valutati, c’è quello di Yunus Musah, ventiduenne centrocampista statunitense del Milan. Tuttavia, al momento l’operazione per Musah è stata temporaneamente bloccata. Si parla di riflessioni in corso da parte del club azzurro. Nella prima parte della settimana, Manna e Tare avevano delineato i termini dell’accordo con una base economica fissata intorno ai 25 milioni di euro. Ora il Napoli avrebbe deciso di prendersi qualche giorno per valutare meglio l’entità dell’investimento. Dietro questa scelta ci sarebbero principalmente due motivazioni: l’alto costo dell’operazione e i dubbi legati al futuro di Anguissa. La strategia del mercato, infatti, richiede una gestione oculata e ponderata, anche perché la situazione di Anguissa rimane incerta. Se da un lato la sua partenza non è da escludere, dall’altro non ci sono ancora certezze definitive. La dirigenza del Napoli avrà comunque tutto il tempo necessario per riflettere e pianificare al meglio le prossime mosse.