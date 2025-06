L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro sta operando su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Conte. Allo stesso tempo, però, sarà necessario cedere alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico, tra cui figura Giovanni Simeone, che ha trascorso tre stagioni nel club partenopeo. Il Napoli ha fissato il valore del cartellino dell’attaccante argentino intorno ai 10 milioni di euro. A Siviglia, Manna ha intrattenuto contatti con il Betis, recentemente coinvolto nel riscatto di Natan. Proprio il club andaluso avrebbe manifestato interesse per Simeone, considerato tra i principali candidati a lasciare Napoli, visto il limitato impiego ricevuto nell’ultima stagione. Inoltre, si legge che Manna avrebbe effettuato un sondaggio con il Betis anche per Jesus Rodriguez, talentuoso classe 2005 che il club spagnolo valuta non meno di 35 milioni di euro. Tuttavia, tali discorsi potrebbero essere rinviati. Al momento, altre priorità risultano predominanti, sia in entrata che in uscit”.