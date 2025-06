Pedullà – Skriniar è tornato al PSG dopo il prestito in Turchia, il centrale slovacco è stato proposto al Napoli

Milan Skriniar è tornato al Paris Saint Germain dopo la fine del prestito con il Fenerbache di Josè Mourinho, e secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sarebbe stato proposto al Napoli. Il difensore ex Inter è un pallino del mister azzurro Antonio Conte, che lo ha potuto allenare proprio con il club lombardo. Al momento la società partenopea farà le sue valutazioni, anche perché il centrale guadagna 9 milioni di euro a stagione, ma il PSG sarebbe disposto a cederlo in prestito pagando buona parte dell’ingaggio. Su di lui non solo gli occhi di Antonio Conte, infatti sia il Fenerbache che il Galatasaray in Turchia hanno preso informazioni e sperano di poterlo acquistare nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.