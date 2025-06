Leekens: “De Bruyne lo vedo benissimo a Napoli”

L’ex allenatore del Belgio, Georges Leekens, ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’intervista per Tuttomercatoweb.com, soffermandosi sul recente colpo di mercato del Napoli:

“Sono davvero convinto che Kevin al Napoli disputerà una grande stagione. Lo vedo benissimo in una piazza così. E l’adattamento ad un Paese meraviglioso come l’Italia non lo vedo complicato per uno della sua caratura. Magari non potrà giocare tutte le partite e di tanto in tanto sarà bene farlo recuperare, ma sono convinto che in Serie A sarà determinante. Proverà di essere ancora oggi uno dei migliori giocatori al mondo”.