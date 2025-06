Zhegrova, l’Atalanta si muove: il Napoli osserva

Edon Zhegrova finisce nel mirino di un’altra big di Serie A. Come riferisce il Corriere di Bergamo, l’Atalanta ha effettuato un sondaggio esplorativo per l’esterno offensivo del Lille, classe 1999, reduce da una buona annata in Francia. Il kosovaro piace da tempo anche al Napoli, che lo monitora da mesi come possibile rinforzo per le corsie offensive.

Con due club italiani sulle sue tracce, il futuro di Zhegrova potrebbe scaldare il prossimo mercato estivo. L’Atalanta valuta il colpo, ma dovrà vedersela con la concorrenza del Napoli, che resta vigile in attesa di capire le intenzioni del Lille.