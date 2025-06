Sono appena terminate le visite mediche di Kevin De Bruyne a Villa Stuart. Il belga, arrivato stamattina a Roma per effettuare le visite di rito, ha da poco terminato l’iter ed ha lasciato la struttura da un’uscita secondaria per evitare il bagno di folla. Ora, ha lasciato questa entrando a bordo di un mini van. Ora, ci sarà l’incontro con Aurelio De Laurentiis, accanto al quale firmerà un contratto che lo legherà in azzurro per le prossime 2 stagioni con opzione per un’ulteriore annata.