Tmw – Napoli scatenato, intensificati i rapporti con l’Udinese per Lucca

In questi primi giorni di mercato il Napoli è letteralmente scatenato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e di Kevin De Bruyne, non c’è assolutamente volontà di fermarsi. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, il Ds dei partenopei Giovanni Manna ha intensificato i rapporti con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Il centravanti della Nazionale piace anche al Milan, ma in questo momento gli azzurri sono più avanti nella trattativa, con la dirigenza che ha intensificato il pressing per regalare ad Antonio Conte un vice a Romelu Lukaku, così da poter affrontare al meglio il doppio impegno Serie A-Champions League.