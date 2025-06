Tmw – Cagliari, Caprile verrà riscattato. Al Napoli 8,5 milioni

Il Cagliari ha preso la sua decisione: riscatterà Elia Caprile dal Napoli. Lo svela il portale Tuttomercatoweb. Il portiere di proprietà del Napoli, arrivato in Sardegna a gennaio in prestito, ha fornito delle buone prestazioni affermandosi come un portiere di assoluto livello per la massima serie italiana. Motivo per cui, la società rossoblù ha deciso per esercitare il suo riscatto. La comunicazione alle parti c’è già stata, anche se non si sa se questo è stato già esercitato formalmente. Dalla sua cessione, i partenopei guadagneranno 8,5 milioni di euro, denaro utile a finanziare l’importante campagna acquisti estiva. Non è detto però che il futuro dell’estremo difensore sarà a Cagliari, poiché visto l’enorme giro di portieri in Serie A potrebbe presto cambiare casacca.