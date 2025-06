Schwoch: “De Bruyne è un top player assoluto, vi dico”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare dell’arrivo di De Bruyne. Ecco cosa ne pensa:

“La crescita del Napoli di questi ultimi anni è davvero una cosa bella e De Bruyne rappresenta solo la conferma. Bisogna fare i complimenti al presidente, soprattutto per aver trattenuto Antonio Conte a Napoli. Lui ha sempre il gruppo in mano, è un allenatore che non scende a compromessi. De Bruyne si metterà sicuramente a disposizione della squadra, ma con questi campioni non ci sono questi problemi. Il vero fuoriclasse è quello che mette davanti i propri compagni e la squadra per cui gioca. De Bruyne ha fatto parlare sempre di più il campo. Lui, sicuramente, aumenta, il tasso qualitativo del Napoli, stiamo parlando tra i tre-quattro centrocampisti al mondo. Bisognerà vedere se in un centrocampo a tre o a quattro, ma lui può far tutto. Italia? Non c’è solo il problema dell’attaccamento, ma della qualità. Gattuso come CT? Parliamo di un allenatore che sa cosa voglia dire l’attaccamento ad una squadra. Sa anche l’importanza del sacrificio”.