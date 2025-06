Napoli, preso il giovane portiere Mathias Ferrante

Il Napoli continua a investire sui giovani e ha chiuso un’operazione in prospettiva per la porta: si tratta di Mathias Ferrante, portiere classe 2006 proveniente dal club di Serie D Nova Romentin.

A svelare i dettagli è Nicolò Schira, che sul proprio profilo X ha confermato il buon esito dell’operazione, aggiungendo che Ferrante non sarà ceduto in prestito. Nonostante le richieste arrivate da tre club di Serie B e mezza Lega Pro, il direttore sportivo Mauro Meluso – in sinergia con Giovanni Manna – ha deciso di trattenerlo nel gruppo della prima squadra, dove farà il terzo portieree, all’occorrenza, sarà impiegato anche in Primavera.

Una scelta chiara, che punta a far crescere il giovane talento a stretto contatto con i big, riconoscendone le grandi potenzialità.