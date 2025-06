Adesso è ufficiale: Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato dal profilo X del club: “Kevin is proud to be one of us!”

Dopo la fine dell’esperienza al Manchester City, il centrocampista belga approda in azzurro per rinforzare la squadra di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Un colpo di spessore che conferma le ambizioni europee del Napoli.