Gravina: “Nuovo Ct? Oggi nessun incontro. Non è un problema di nome, ma di progetto”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento B to Be, che chiude la Serie B femminile. Tra le domande che gli sono state poste dai giornalisti, c’è anche quella relativa al nome del prossimo Ct della Nazionale. Al momento, i nomi più caldi sono quelli di Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi e Roberto Mancini. A tal proposito, questa è stata la risposta del dirigente ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Oggi non c’è nessun incontro, lo dico con la massima chiarezza. Noi abbiamo preso del tempo per riflettere non su un nome, qui non è un problema di nome. Qui dobbiamo lavorare per mettere insieme a questo punto – visto che abbiamo il tempo a disposizione – un progetto che dobbiamo poi calare nella realtà, e capire se si può portare avanti”.