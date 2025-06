Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Hajdari, difensore ex Juve in forza al Lugano adesso. Ecco cosa ha dichiarato:

“Alla Juventus lo volle Manna, l’anno scorso ha fatto di tutto il Torino per prenderlo. Prospetto interessantissimo anche per il futuro”.