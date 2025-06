De Bruyne, il padre: “Ha scelto il Napoli per il lato sportivo. Su Conte…”

Herwig De Bruyne, padre di Kevin, ha rilasciato alcune idchiarazioni ai giornalisti all’esterno di Villa Stuart, lì dove il figlio sta svolgendo le visite mediche di rito per conto del Napoli. In queste, racconta di come l’ex Manchester City abbia scelto il progetto partenopeo in quanto affascinato dal lato sportivo. Di seguito, ecco quanto raccolto. “Kevin ha scelto il Napoli per il lato sportivo, il voler giocare ad alti livelli per qualche anno, sarà una grande sfida per lui. Una delle ragioni per cui è venuto in Italia è il voler andare avanti giocando al livello più alto possibile. La presenza di Conte ha inciso? Per Kevin la cosa più importante è il lato sportivo e il giocare ad alti livelli”.