De Bruyne al Napoli: quale numero di maglia sceglierà?

Dopo l’annuncio ufficiale dell’approdo di Kevin De Bruyne al Napoli, c’è grande attesa anche per scoprire quale numero di maglia indosserà la nuova stella azzurra. Il centrocampista belga ha sempre avuto un legame speciale con il numero 17, ma quel numero appartiene oggi al terzino Mathías Olivera, che ne è particolarmente affezionato.

Come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport, attraverso un post dell’account X NapoliHub, non è affatto scontato che Olivera sia disposto a cedere il 17. Qualora non ci fosse un accordo tra i due, De Bruyne potrebbe scegliere il numero 14, già utilizzato in passato con il Wolfsburg e da Dries Mertens proprio a Napoli.

Una scelta simbolica che i tifosi seguiranno con attenzione, in attesa di vedere De Bruyne in campo con la sua nuova maglia azzurra.