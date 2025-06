Conte a Sky: “Quando arrivo ad Arezzo penso di essere allenatore, ma non lo ero. Lì ho trascorso 5 anni in 1”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport per conto della trasmissione Federico Buffa Talks. Di questa, che andrà in onda a partire dal 13 giugno, Sky ha diffuso un breve video riguardante il passato dell’allenatore, dove svela che l’esperienza ad Arezzo lo ha cambiato e gli ha fatto comprendere cosa significa diventare un tecnico. Di seguito, il suo intervento.

“Quando arrivo ad Arezzo, pronti via, non sono un allenatore. Sono uno che pensa di essere allenatore in virtù del fatto di essere stato allenato dai più grandi tecnici di quel periodo. Tranne Capello, sono stato allenato da Sacchi, Trapattoni, Lippi, Ancelotti, Fascetti, Mazzone. Arrivo ad Arezzo che penso di essere un allenatore perché ero stato allenato da grandi tecnici, ma non lo ero. Prendo questa bella mazzata nei denti, capisco che devo studiare. Ad Arezzo, quando dico che ho fatto cinque anni in uno: lì divento allenatore. Ringrazio il Signore di essere stato mandato via, perché se non mi mandano via e non capisco alcune dinamiche e mi metto a studiare, magari rimango Antonio Conte che pensa di essere allenatore ma è ancora giocatore”.