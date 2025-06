Cds – Napoli, per De Bruyne visite mediche, firma e poi vacanze: a luglio la presentazione

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul programma che aspetta Kevin De Bruyne una volta arrivato a Napoli: “La sua presentazione andrà in scena a luglio a Napoli e poi, dal 17, partirà con la squadra per il primo ritiro a Dimaro. Oggi, dicevamo, arriverà a Roma a bordo di un jet con alcuni membri del suo entourage, svolgerà le visite mediche, firmerà e andrà subito in vacanza, meritata dopo gli impegni supplementari con la nazionale. Per Kevin è pronto un contratto biennale con opzione sul terzo anno, con bonus alla firma“.