Cds – Napoli, Musah sempre più vicino al Napoli: può essere il sostituto di Billing

Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan: “Il centrocampista statunitense – di New York City con cittadinanza inglese -, 22 anni e la nazionale a stelle e strisce, è vicino al trasferimento al Napoli: i due direttori sportivi hanno limato i contorni e i dettagli, ragionando su una base di partenza vicina ai 25 milioni. Dopo Marianucci e De Bruyne, insomma, è pronto il terzo colpo per Conte: Musah, numericamente, andrà a prendere in rosa il posto di Billing, rientrato al Bournemouth dopo il prestito, ma l’allenatore lo ha voluto, e lo voleva anche un’estate fa, perché nelle intenzioni dovrà garantire più intensità, corsa, interdizione, strappi“.