Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione dei portieri del Napoli: “A proposito di portieri: Alex Meret dovrebbe firmare il prolungamento all’inizio della prossima settimana. L’intesa è stata confermata già da qualche giorno da entrambe le parti, ma il rinnovo non è stato materialmente formalizzato perché Alex, tra l’altro, è stato in Nazionale. Il rapporto con il Napoli scadrà il 30 giugno, ma è un parametro zero già da un po’. Il Cagliari, intanto, riscatterà Elia Caprile“.