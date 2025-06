Cds – Napoli, interesse per Beukema del Bologna: possibile scambio con Zanoli

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’interesse del Napoli per Sam Beukema, difensore del Bologna: “Il giro dei contatti è molto fitto: Napoli-Bologna, Bologna-giocatore, giocatore-Napoli. La quadra non c’è, sia chiaro, anche perché la richiesta è ancora molto elevata: tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una super valutazione che va di pari passo con il corso dei tempi: è giugno, metà mese, e i prezzi sono decisamente più elevati come ha confermato anche De Laurentiis in occasione della presentazione dei ritiri estivi. La certezza però è una: Beukema e il Napoli si piacciono. Nell’affare potrebbe entrare Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa“.