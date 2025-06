Cds – Napoli, in cinque potrebbero partire quest’estate: ecco i nomi

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in uscita del Napoli: “Traffico dal Maradona per molteplici destinazioni. Sarà un’estate calda e intensa: dopo Natan e con Caprile che il Cagliari riscatterà, è lungo l’elenco dei giocatori pronti a partire per snellire l’organico tra quelli che erano in prestito dallo scorso inverno altrove e i reduci del trionfo tricolore. Potrebbero lasciare Napoli dopo la vittoria dello scudetto per trovare più spazio e continuità altrove Mazzocchi, Rafa Marin (c’è sempre il Villarreal), il giovane Hasa, Simeone (Genoa e Torino in pressing) e Ngonge, per cui sempre il club granata sta chiedendo informazioni“