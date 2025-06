Cds – Napoli, il Galatasaray ha fiducia per Osimhen: intanto l’Al-Hilal vuole riprovarci

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione di Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray: “Finale dedicato a Osimhen, l’uomo da 75 milioni di euro. A Istanbul cresce la fiducia: ‘Aumentano le possibilità che resti con noi’, ha detto ad As il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu. In attesa anche l’Al-Hilal di Inzaghi, pronto a riprovarci dopo il Mondiale nonostante il rifiuto a 40 milioni di stipendio, e il solito Al-Qadsiah. In Premier osservano Chelsea e United con poche chance di pareggiare le ricche offerte“.