Capello: “Napoli, prendi Nusa! È quello che ti manca. Musah? Non mi convince”

Fabio Capello, ex allenatore, ha scritto su La Gazzetta dello Sport a proposito del mercato effettuato fino ad ora dal Napoli. Nelle sue riflessioni, promuove il colpo De Bruyne mentre non è convinto del colpo Musah. Di seguito, ecco quanto scritto: “Partiamo dal fatto che il primo colpo sensazionale il Napoli lo ha già battuto: Kevin De Bruyne non sarà di primo pelo, ma è un acquisto da Champions, con una classe da Pallone d’oro. Con i ritmi della Serie A farà la differenza e in Europa aggiungerà pure esperienza. Mi convince meno la chiamata Musah, specialmente dovesse essere considerato l’erede di Anguissa: se, come sembra, il camerunese dovesse lasciare i campioni d’Italia, sarebbe una perdita importante. E l’americano visto al Milan non credo sia allo stesso livello, anche se a volerlo è lo stesso Conte. Fossi negli azzurri, mi concentrerei soprattutto su due ulteriori aggiunte: un centrale in difesa e un esterno alto di qualità e fantasia”.

A questi pensieri, si aggiunge quello relativo ad un nome per l’ala, ovvero il norvegese Antonio Nusa, che ha fatto ammattire la difesa italiana nella partita che ha visto la Nazionale di Spalletti affondare per 3-0 in casa della Norvegia: “Parlando proprio dell’ala, c’è un nome che più degli altri mi piacerebbe vedere a Napoli: Antonio Nusa. Per età e talento, il 2005 del Lipsia mi intriga parecchio. L’abbiamo visto in Norvegia-Italia come ha fatto a fette Di Lorenzo. Ha passo, dribbling, imprevedibilità: tutto ciò che è mancato alla squadra di Conte in alcune partite di quest’anno, nonostante lo scudetto. Più difficile individuare il profilo per la difesa. Rrahmani-Buongiorno è una bella coppia, ma alle loro spalle, in una stagione in cui i partenopei torneranno in Champions, va aggiunta un’alternativa di livello, con tutto il rispetto per Juan Jesus e Rafa Marin”.