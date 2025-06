Al Nassr pronta a ricoprire d’oro Spalletti: offerta shock per convincerlo

Stefano Pioli lascerà l’Al Nassr, nei prossimi giorni verrà risolto il suo contratto e il tecnico sarà libero. E’ il primo obiettivo della Fiorentina che cerca ancora un sostituto di Palladino per la prossima stagione. Come riporta Sportmediaset, la squadra araba vuole un altro italiano: l’ex Napoli e ct della Nazionale Luciano Spalletti. Proposto ingaggio shock, superiore a quello che percepiva l’ex Milan. Nelle prossime ore Spalletti dovrà decidere se farsi tentate dai milioni arabi o prendersi un periodo di riposo dopo la delusione con la Nazionale. All’Al Nassr ritroverebbe Brozovic, suo vecchio pupillo ai tempi dell’Inter. Tanti però i giocatori di livello internazionale presenti in squadra: Laporte, Mane e ovviamente Cristiano Ronaldo, per citarne alcuni.